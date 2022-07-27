Украинцы с наивысшими орденами получат финансовую поддержку: размеры выплат
Украинский парламент проголосовал за выплаты гражданам, получившим звание Герой Украины и орден Богдана Хмельницкого.
Об этом на своем Telegram канале сообщил депутат Верховной Рады от Европейской солидарности Алексей Гончаренко.
Выплаты для тех, кому были вручены государственные награды:
Сейчас смотрят
- в размере 3-х минимальных заработных плат, установленных на 1 января календарного года – лицам, которым присвоено звание Герой Украины с вручением ордена Золотая Звезда;
- в размере 2-х минимальных заработных плат, установленных на 1 января календарного года – рыцарям ордена Богдана Хмельницкого трех степеней (полные рыцари);
- в размере 1-й минимальной заработной платы, установленной на 1 января календарного года, – кавалерам ордена За мужество трех степеней (полные 2 кавалера);
- в размерах от 3-х до 1-й (в расчете на месяц на семью) минимальной заработной платы, установленной на 1 января календарного года, членам семей умерших или награжденных посмертно лиц, которым присвоено звание Герой Украины с вручением ордена Золотая Звезда, рыцарей ордена Богдана Хмельницкого трех степеней (полные рыцари) и кавалеров ордена За мужество трех степеней (полные кавалеры).
Президент Владимир Зеленский регулярно присваивает украинским военнослужащим государственные награды, о которых в частности объявляет во время своих традиционных вечерних обращений.
Источник: Гончаренко