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Факты / Украина / Общество

Украинцы с наивысшими орденами получат финансовую поддержку: размеры выплат

Илья Нежигай, редактор ленты
Украинцы с наивысшими орденами получат финансовую поддержку: размеры выплат

Украинский парламент проголосовал за выплаты гражданам, получившим звание Герой Украины и орден Богдана Хмельницкого.

Об этом на своем Telegram канале сообщил депутат Верховной Рады от Европейской солидарности Алексей Гончаренко.

Выплаты для тех, кому были вручены государственные награды:

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  • в размере 3-х минимальных заработных плат, установленных на 1 января календарного года – лицам, которым присвоено звание Герой Украины с вручением ордена Золотая Звезда;
  • в размере 2-х минимальных заработных плат, установленных на 1 января календарного года – рыцарям ордена Богдана Хмельницкого трех степеней (полные рыцари);
  • в размере 1-й минимальной заработной платы, установленной на 1 января календарного года, – кавалерам ордена За мужество трех степеней (полные 2 кавалера);
  • в размерах от 3-х до 1-й (в расчете на месяц на семью) минимальной заработной платы, установленной на 1 января календарного года, членам семей умерших или награжденных посмертно лиц, которым присвоено звание Герой Украины с вручением ордена Золотая Звезда, рыцарей ордена Богдана Хмельницкого трех степеней (полные рыцари) и кавалеров ордена За мужество трех степеней (полные кавалеры).

Президент Владимир Зеленский регулярно присваивает украинским военнослужащим государственные награды, о которых в частности объявляет во время своих традиционных вечерних обращений.

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Источник: Гончаренко

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