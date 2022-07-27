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Факты / Украина

В РФ выпустили специальный справочник для коллаборантов и саботажников в Украине

Малиновская Ангелина, редактор ленты
В РФ выпустили специальный справочник для коллаборантов и саботажников в Украине

В России выпущен специальный справочник для пророссийских предателей и коллаборантов в Украине. Это специализированное издание на 14 страниц называется — “Справочник для граждан Украины по организации сопротивления киевскому марионеточному правительству”.

В нем даются подробные советы по саботажу работы практически во всех социально значимых направлениях.

Справочник полон пропаганды ненависти ко всему украинскому.

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— Прорвавшиеся в Киев селюки формируют новую реальность, — цитата из издания.

В книге есть соответствующий набор терминологии: “киевская хунта”, “марионеточное правительство”, “нацики” и т.д.

Что касается “практических советов”, то они полностью в духе советской бюрократии:

  • давайте запутанные и нелогичные ответы, когда вас будут просить о совете;
  • увеличивайте количество документов. Введите планы и отчеты за день/неделю/месяц/квартал;
  • пишите как можно больше запросов в разные инстанции;
  • используйте больше лекарств и перевязочных материалов, чем нужно.
В РФ выпустили специальный справочник для коллаборантов и саботажников в Украине / 4 фотографии

К слову, 20 июля в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №7570 по усовершенствованию ответственности за коллаборационную деятельность и смежные правонарушения.

Источник: ГУР Минобороны Украины

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