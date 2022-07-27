В РФ выпустили специальный справочник для коллаборантов и саботажников в Украине
В России выпущен специальный справочник для пророссийских предателей и коллаборантов в Украине. Это специализированное издание на 14 страниц называется — “Справочник для граждан Украины по организации сопротивления киевскому марионеточному правительству”.
В нем даются подробные советы по саботажу работы практически во всех социально значимых направлениях.
Справочник полон пропаганды ненависти ко всему украинскому.
— Прорвавшиеся в Киев селюки формируют новую реальность, — цитата из издания.
В книге есть соответствующий набор терминологии: “киевская хунта”, “марионеточное правительство”, “нацики” и т.д.
Что касается “практических советов”, то они полностью в духе советской бюрократии:
- давайте запутанные и нелогичные ответы, когда вас будут просить о совете;
- увеличивайте количество документов. Введите планы и отчеты за день/неделю/месяц/квартал;
- пишите как можно больше запросов в разные инстанции;
- используйте больше лекарств и перевязочных материалов, чем нужно.
К слову, 20 июля в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №7570 по усовершенствованию ответственности за коллаборационную деятельность и смежные правонарушения.
Источник: ГУР Минобороны Украины