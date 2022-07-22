Раде предлагают усовершенствовать ответственность за коллаборационизм

Июль, 21 в 22:07

20 июля в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №7570 по усовершенствованию ответственности за коллаборационную деятельность и смежные правонарушения.

Нардепы, прежде всего, хотят определить признаки коллаборации для разграничения коллаборационной деятельности и государственной измены (ст. 111 УК Украины) и оправдания вооруженной агрессии РФ против Украины (ст. 436-2 УК Украины), а также других смежных уголовных правонарушений.

Наказание за коллаборационную деятельность и смежные правонарушения.

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Публичные призывы к поддержке решений или действий государства-агрессора или к сотрудничеству с ним Исправительные работы сроком до двух лет или арест сроком до шести месяцев, или лишение свободы сроком до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10до 15 лет или без такового. Осуществление информационной деятельности Действия, направленные на внедрение стандартов образования государства-агрессора в учебных заведениях Украины Ведение согласованной с государством-агрессором хозяйственной деятельности, предусматривающей осуществление в его пользу платежей, который имеет налоговый характер.

Занятие должности, не связанной с выполнением функций должностного лица, в оккупационной администрации государства-агрессора или подконтрольном государству-агрессору самопровозглашенному органу, узурпировавшему выполнение властных функций на временно оккупированной территории Украины. Лишение свободы сроком от 5 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет и с конфискацией имущества или без таковой Организация или проведение незаконных выборов или референдума. Публичные призывы к проведению незаконных выборов или референдума. Организация или проведение мероприятия политического характера по реализации или поддержке решений или действий государства-агрессора. Активное участие в таком мероприятии.

Занятие должности, связанной с выполнением функций представителя власти или другого должностного лица, в оккупационной администрации государства-агрессора или подконтрольном государству агрессору самопровозглашенному органу, узурпировавшему выполнение властных функций на временно оккупированной территории Украины, вследствие назначения или избрания в такой орган, или в учреждении или организации, созданной такой администрацией или таким органом. Лишение свободы сроком от 10 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет и с конфискацией имущества или без таковой Занятие должности, связанной с выполнением функций должностного лица в незаконном судебном, правоохранительном органе, органе государственной безопасности или разведывательном органе государства-агрессора Участие в незаконном вооруженном или военизированном формировании государства-агрессора или в незаконном вооруженном или военизированном формировании, управляемом и финансируемом государством-агрессором.

Совершение деяния, предусмотренного частями первой, второй, третьей или четвертой настоящей статьи, повлекшее гибель людей, большой материальный ущерб или иные тяжкие последствия Лишение свободы сроком от 13 до 15 лет или пожизненным лишением свободы, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет и с конфискацией имущества или без таковой.

Также, в законопроекте депутаты определили: “не считается коллаборационной деятельностью в понимании этой статьи сотрудничество с государством-агрессором, если оно есть””:

вынужденное, осуществляемое против собственных убеждений и воли, при этом лицо приняло все возможные при конкретных условиях меры, чтобы не нанести или минимизировать вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности и безопасности Украины;

направленное исключительно на обеспечение жизнедеятельности населенного пункта или интересов общества, отвечающих законам Украины.

Источник: Верховная Рада