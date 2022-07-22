Раде предлагают усовершенствовать ответственность за коллаборационизм
20 июля в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №7570 по усовершенствованию ответственности за коллаборационную деятельность и смежные правонарушения.
Нардепы, прежде всего, хотят определить признаки коллаборации для разграничения коллаборационной деятельности и государственной измены (ст. 111 УК Украины) и оправдания вооруженной агрессии РФ против Украины (ст. 436-2 УК Украины), а также других смежных уголовных правонарушений.
Наказание за коллаборационную деятельность и смежные правонарушения.
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|Публичные призывы к поддержке решений или действий государства-агрессора или к сотрудничеству с ним
|Исправительные работы сроком до двух лет или арест сроком до шести месяцев, или лишение свободы сроком до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10до 15 лет или без такового.
|Осуществление информационной деятельности
|Действия, направленные на внедрение стандартов образования государства-агрессора в учебных заведениях Украины
|Ведение согласованной с государством-агрессором хозяйственной деятельности, предусматривающей осуществление в его пользу платежей, который имеет налоговый характер.
|Занятие должности, не связанной с выполнением функций должностного лица, в оккупационной администрации государства-агрессора или подконтрольном государству-агрессору самопровозглашенному органу, узурпировавшему выполнение властных функций на временно оккупированной территории Украины.
|Лишение свободы сроком от 5 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет и с конфискацией имущества или без таковой
|Организация или проведение незаконных выборов или референдума.
|Публичные призывы к проведению незаконных выборов или референдума.
|Организация или проведение мероприятия политического характера по реализации или поддержке решений или действий государства-агрессора.
|Активное участие в таком мероприятии.
|Занятие должности, связанной с выполнением функций представителя власти или другого должностного лица, в оккупационной администрации государства-агрессора или подконтрольном государству агрессору самопровозглашенному органу, узурпировавшему выполнение властных функций на временно оккупированной территории Украины, вследствие назначения или избрания в такой орган, или в учреждении или организации, созданной такой администрацией или таким органом.
|Лишение свободы сроком от 10 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет и с конфискацией имущества или без таковой
|Занятие должности, связанной с выполнением функций должностного лица в незаконном судебном, правоохранительном органе, органе государственной безопасности или разведывательном органе государства-агрессора
|Участие в незаконном вооруженном или военизированном формировании государства-агрессора или в незаконном вооруженном или военизированном формировании, управляемом и финансируемом государством-агрессором.
|Совершение деяния, предусмотренного частями первой, второй, третьей или четвертой настоящей статьи, повлекшее гибель людей, большой материальный ущерб или иные тяжкие последствия
|Лишение свободы сроком от 13 до 15 лет или пожизненным лишением свободы, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет и с конфискацией имущества или без таковой.
Также, в законопроекте депутаты определили: “не считается коллаборационной деятельностью в понимании этой статьи сотрудничество с государством-агрессором, если оно есть””:
- вынужденное, осуществляемое против собственных убеждений и воли, при этом лицо приняло все возможные при конкретных условиях меры, чтобы не нанести или минимизировать вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности и безопасности Украины;
- направленное исключительно на обеспечение жизнедеятельности населенного пункта или интересов общества, отвечающих законам Украины.
Источник: Верховная Рада