Липень, 27 в 15:14

В Росії випустили спеціальний довідник для проросійських зрадників і колаборантів в Україні. Це спеціалізоване видання на 14 сторінок має назву – Довідник для громадян України з організації спротиву київському маріонеткового уряду.

У ньому даються детальні поради щодо саботажу роботи практично в усіх соціально значущих напрямах. Довідник сповнений пропагандою ненависті до всього українського.

– Селюки, що прорвалися в Київ, формують нову реальність, – цитата з видання.

У книжці є відповідний набір термінології: “київська хунта”, “маріонетковий уряд”, “нацики” тощо.

Зараз дивляться

Щодо “практичних порад”, то вони повністю в дусі радянської бюрократії:

давайте заплутані і нелогічні відповіді, коли вас прохатимуть про пораду;

збільшуйте кількість документів. Введіть плани та звіти за день/тиждень/місяць/квартал;

пишіть якомога більше запитів у різні інстанції;

використовуйте більше ліків та перев’язочних матеріалів, ніж необхідно.

В РФ випустили спеціальний довідник для колаборантів та саботажників в Україні / 4 фотографии

До речі, 20 липня у парламенті зареєстрували законопроєкт №7570 щодо вдосконалення відповідальності за колабораційну діяльність та суміжні правопорушення.

Джерело: ГУР Міноборони України