Июль, 27 в 20:19

Служба безопасности Украины и НАБУ задержали руководителя охраны действующего депутата Верховной Рады.

Об этом сообщается на Telegram-канале СБУ.

В настоящее время руководитель личной охраны одного из нардепов был задержан. Мужчину подозревают в незаконном хранении боеприпасов. У него изъяли несколько ручных осколочных гранат и патроны к нарезному огнестрельному оружию.

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По данным правоохранителей, фигурант был приближен к действующему беглому депутату, которого Служба безопасности считает причастным к работе на российские спецслужбы. Кроме того, нардеп был куратором создания ряда частных охранных предприятий в разных областях, чтобы использовать эти структуры для быстрого захвата Украины.

Во время задержания руководителя личной охраны нардепа стражи порядка изъяли материалы, свидетельствующие о длительной подрывной деятельности со стороны действующего депутата против Украины и его постоянных связях с представителями государства-агрессора и коллаборантами.

— После детального изучения и анализа выявленных вещей и документов действиям народного избранника и его подельников дадут надлежащую правовую оценку, — отметили в СБУ.

Мужчине готовится сообщение о подозрении по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины. Также решается вопрос об избрании меры пресечения.

НАБУ сообщает, что во время задержания у мужчины были изъяты наличные деньги на сумму 200 тыс. грн, €49 тыс. и $11,5 тыс.

СМИ полагают, что нардепом, о котором идет речь в сообщении СБУ, вероятно, является Андрей Деркач.

В конце июня Служба безопасности разоблачила агентурную сеть Главного управления Генштаба РФ, более известного как ГРУ. В агентурную сеть, в частности, входил народный депутат Андрей Деркач.

Впрочем, пока нет официального подтверждения, что речь идет именно об руководителе охраны указанного нардепа.