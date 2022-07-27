Липень, 27 в 20:19

Служба безпеки України та НАБУ затримали керівника охорони чинного депутата Верховної Ради.

Про це повідомляється на Telegram-каналі СБУ.

Наразі керівника особистої охорони одного з нардепів затримано. Чоловіка підозрюють у незаконному зберіганні боєприпасів. У нього вилучили декілька ручних осколкових гранат та патрони до нарізної вогнепальної зброї.

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За даними правоохоронців, фігурант був наближеним до чинного депутата-втікача, якого Служба безпеки вважає причетним до роботи на російські спецслужби. Крім того, нардеп був куратором створення низки приватних охоронних підприємств у різних областях, щоб використати ці структури для швидкого захоплення України.

Під час затримання керівника особистої охорони нардепа правоохоронці вилучили матеріали, які свідчать про тривалу підривну діяльність із боку чинного депутата проти України та його сталі зв’язки з представниками держави-агресора і колаборантами.

– Після детального вивчення та аналізу виявлених речей і документів діям народного обранця та його спільників нададуть належну правову оцінку, – зазначили в СБУ.

Чоловіку наразі готується повідомлення про підозру за ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України. Також вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

НАБУ повідомляє, що під час затримання у чоловіка було вилучено готівку на суму 200 тис. грн, €49 тис. та $11,5 тис.

ЗМІ вважають, що нардепом, про якого йдеться у повідомленні СБУ, ймовірно, є Андрій Деркач.

Наприкінці червня Служба безпеки викрила агентурну мережу Головного управління Генштабу РФ, більш відомого як ГРУ. До агентурної мережі, зокрема, входив народний депутат Андрій Деркач.

Втім, наразі немає офіційного підтвердження, що йдеться саме про керівника охорони зазначеного нардепа.