Июль, 29 в 1:01

Объем коммерческого экспорта украинской электроэнергии в ЕС с конца июня составил 100 МВт, когда до конца июля это будет в 2,5 больше.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

По его словам, по состоянию на 28 июля энергосеть континентальной Европы ENTSO-E позволила увеличить экспорт электроэнергии из Украины в страны Европы в 2,5 раза.

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Таким образом, по сравнению с концом июня объем коммерческого экспорта электроэнергии из Украины увеличится в 2,5 раза.

– Для нас это ожидаемое решение, поскольку с начала возобновления экспорта в ЕС, с первых 100 МВт, мы получали ежедневные отчеты технических специалистов ENTSO-E, которые подтверждали: экспорт украинской электроэнергии в синхронизированной с континентальной Европой энергосети происходит стабильно, негативного влияния на систему нет , – сказал Владимир Кудрицкий.

Глава правления Укрэнерго добавил, что в ЕС осознают роль украинской электроэнергии, которая “помогает заместить токсичный российский газ”. При этом Украина сможет зарабатывать средства на подготовку к отопительному сезону.

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Источник: Volodymyr Kudrytskyi

Фото: НЕК Укренерго