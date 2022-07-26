Украина просит инвесторов Укравтодора и Укрэнерго отсрочить выплаты долгов на 2 года

Июль, 26 в 18:48

Украина предлагает тем, кто инвестировал в украинские ценные бумаги Укравтодора и Укрэнерго, отсрочить выплату долгов по ним минимум на два года.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Глава правительства отметил, что государство сейчас консолидирует все имеющиеся ресурсы на первоочередные нужды: финансирование армии, подготовка к отопительному сезону, выплата пенсий, возобновление критической инфраструктуры.

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В рамках согласованной и скоординированной политики Украина откровенно говорит со всеми кредиторами относительно отсрочки выплат по долгам, в частности, по долгам государственных компаний.

— Поэтому сегодня правительство приняло документы, которыми предлагает владельцам облигаций Укравтодора на сумму $700 млн отсрочить погашение процентов по ним до конца 2024 года. Также предложено владельцам ценных бумаг Укрэнерго на сумму $825 млн отсрочить выплаты на два года, — сообщил Шмыгаль.

В правительстве ожидают, что кредиторы поддержат обращение Украины. В условиях нынешних беспрецедентных вызовов такая политика будет относиться ко всем нашим обязательствам.

20 июля группа кредиторов Украины, в состав которой входят шесть из семи стран группы G7, согласилась отсрочить платежи по долгам Украины до 2024 года.

В совместном заявлении говорится, что группа кредиторов приняла во внимание просьбу Украины о согласии на отсрочку обслуживания долга перед владельцами облигаций с 1 августа 2022 года и продлении срока погашения платежей.

Источник: Денис Шмыгаль