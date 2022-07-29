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Факты / Украина

ВСУ ликвидировали около 40,5 тыс. военных РФ – за сутки еще 270

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
ВСУ ликвидировали около 40,5 тыс. военных РФ – за сутки еще 270
Фото: Генштаб ВСУ

С начала полномасштабной войны Вооруженные силы Украины ликвидировали около 40 500 российских оккупантов. За прошедшие сутки уничтожили еще 270 захватчиков.

Обновленные потери РФ в войне против Украины сообщили в Генштабе ВСУ. Также украинские военные за минувшие сутки ликвидировали семь танков, восемь боевых бронированных машин, шесть артиллерийских систем и сбили два вражеских беспилотника.

Общие боевые потери РФ в войне против Украины:

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  • танки – 1 749 (+7);
  • боевые бронированные машины – 3 987 (+8);
  • артиллерийские системы – 900 (+6);
  • РСЗО – 258;
  • средства ПВО – 117;
  • самолеты – 222;
  • вертолеты – 190;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 731 (+2);
  • крылатые ракеты – 174;
  • корабли/катера – 15;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 2 870 (+16);
  • специальная техника – 77 (+2).

Наибольшие потери российские оккупанты понесли на Криворожском направлении.

Больше о ситуации на фронте можно узнать из карты боевых действий в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
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