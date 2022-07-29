Июль, 29 в 10:27

С начала полномасштабной войны Вооруженные силы Украины ликвидировали около 40 500 российских оккупантов. За прошедшие сутки уничтожили еще 270 захватчиков.

Обновленные потери РФ в войне против Украины сообщили в Генштабе ВСУ. Также украинские военные за минувшие сутки ликвидировали семь танков, восемь боевых бронированных машин, шесть артиллерийских систем и сбили два вражеских беспилотника.

Общие боевые потери РФ в войне против Украины:

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танки – 1 749 (+7);

боевые бронированные машины – 3 987 (+8);

артиллерийские системы – 900 (+6);

РСЗО – 258;

средства ПВО – 117;

самолеты – 222;

вертолеты – 190;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 731 (+2);

крылатые ракеты – 174;

корабли/катера – 15;

автомобильная техника и автоцистерны – 2 870 (+16);

специальная техника – 77 (+2).

Наибольшие потери российские оккупанты понесли на Криворожском направлении.

Больше о ситуации на фронте можно узнать из карты боевых действий в Украине.