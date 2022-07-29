ВСУ ликвидировали около 40,5 тыс. военных РФ – за сутки еще 270
Фото: Генштаб ВСУ
С начала полномасштабной войны Вооруженные силы Украины ликвидировали около 40 500 российских оккупантов. За прошедшие сутки уничтожили еще 270 захватчиков.
Обновленные потери РФ в войне против Украины сообщили в Генштабе ВСУ. Также украинские военные за минувшие сутки ликвидировали семь танков, восемь боевых бронированных машин, шесть артиллерийских систем и сбили два вражеских беспилотника.
Общие боевые потери РФ в войне против Украины:
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- танки – 1 749 (+7);
- боевые бронированные машины – 3 987 (+8);
- артиллерийские системы – 900 (+6);
- РСЗО – 258;
- средства ПВО – 117;
- самолеты – 222;
- вертолеты – 190;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 731 (+2);
- крылатые ракеты – 174;
- корабли/катера – 15;
- автомобильная техника и автоцистерны – 2 870 (+16);
- специальная техника – 77 (+2).
Наибольшие потери российские оккупанты понесли на Криворожском направлении.
Больше о ситуации на фронте можно узнать из карты боевых действий в Украине.