ЗСУ ліквідували близько 40,5 тис. військових РФ – за добу ще 270
Фото: Генштаб ЗСУ
Від початку повномасштабної війни Збройні сили України ліквідували близько 40 500 російських окупантів. За минулу добу знищили ще 270 загарбників.
Оновлені втрати РФ у війні проти України повідомили у Генштабі ЗСУ. Також українські військові за минулу добу ліквідували сім танків, вісім бойових броньованих машин, шість артилерійських систем і збили два ворожі безпілотники.
Загальні бойові втрати РФ у війні проти України:
Зараз дивляться
- танки ‒ 1 749 (+7);
- бойові броньовані машини ‒ 3 987 (+8);
- артилерійські системи – 900 (+6);
- РСЗВ – 258;
- засоби ППО – 117;
- літаки – 222;
- гелікоптери – 190;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 731 (+2);
- крилаті ракети – 174;
- кораблі/катери – 15;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 2 870 (+16);
- спеціальна техніка – 77 (+2).
Найбільших втрат російські окупанти зазнали на Криворізькому напрямку.
Більше про ситуацію на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.