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Факти / Україна

ЗСУ ліквідували близько 40,5 тис. військових РФ – за добу ще 270

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
ЗСУ ліквідували близько 40,5 тис. військових РФ – за добу ще 270
Фото: Генштаб ЗСУ

Від початку повномасштабної війни Збройні сили України ліквідували близько 40 500 російських окупантів. За минулу добу знищили ще 270 загарбників.

Оновлені втрати РФ у війні проти України повідомили у Генштабі ЗСУ. Також українські військові за минулу добу ліквідували сім танків, вісім бойових броньованих машин, шість артилерійських систем і збили два ворожі безпілотники.

Загальні бойові втрати РФ у війні проти України:

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  • танки ‒ 1 749 (+7);
  • бойові броньовані машини ‒ 3 987 (+8);
  • артилерійські системи – 900 (+6);
  • РСЗВ – 258;
  • засоби ППО – 117;
  • літаки – 222;
  • гелікоптери – 190;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 731 (+2);
  • крилаті ракети – 174;
  • кораблі/катери – 15;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 2 870 (+16);
  • спеціальна техніка – 77 (+2).

Найбільших втрат російські окупанти зазнали на Криворізькому напрямку.

Більше про ситуацію на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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