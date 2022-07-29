Липень, 29 в 10:27

Від початку повномасштабної війни Збройні сили України ліквідували близько 40 500 російських окупантів. За минулу добу знищили ще 270 загарбників.

Оновлені втрати РФ у війні проти України повідомили у Генштабі ЗСУ. Також українські військові за минулу добу ліквідували сім танків, вісім бойових броньованих машин, шість артилерійських систем і збили два ворожі безпілотники.

Загальні бойові втрати РФ у війні проти України:

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танки ‒ 1 749 (+7);

бойові броньовані машини ‒ 3 987 (+8);

артилерійські системи – 900 (+6);

РСЗВ – 258;

засоби ППО – 117;

літаки – 222;

гелікоптери – 190;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 731 (+2);

крилаті ракети – 174;

кораблі/катери – 15;

автомобільна техніка та автоцистерни – 2 870 (+16);

спеціальна техніка – 77 (+2).

Найбільших втрат російські окупанти зазнали на Криворізькому напрямку.

Більше про ситуацію на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.