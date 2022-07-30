Липень, 30 в 14:59

Українська сторона розпочала процедуру повернення тіл військовослужбовців, котрі загинули під час вчиненого окупантами теракту в Оленівці Донецької області.

Про це заявив в ефірі загальнонаціонального телемарафону уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

– Я звернувся щодо того, щоб мені обов’язково надали можливість відвідати наших поранених героїв. І ми почали процедуру повернення тіл загиблих наших військовослужбовців, які там утримувалися, – зазначив він.

Лубінець уточнив, що зробив відповідний запит про повернення тіл на підконтрольну українській владі територію.

Зараз дивляться

– Наразі ми ведемо цю процедуру. Офіційно цю процедуру ми запустили, – поінформував він.

За словами Лубінця, Україна ще не отримала списків загиблих військовополонених від російської сторони.

– Я дав запит на цю інформацію. Поки що ми не отримали списків. Я знаю, що у російської сторони вони є, – заявив він.

Лубінець додав, що Міжнародний комітет Червоного Хреста надаватиме дані щодо кожного загиблого його родичам.

– Мені можуть дати загальні цифри: тобто яка кількість утримувалася в тому місці, яка кількість загиблих, яка кількість поранених. Приблизні цифри ми вже зараз розуміємо. А хто конкретно був, цю інформацію мені не надає МКЧХ, він надає її родичам конкретного військовослужбовця, – пояснив омбудсмен.

Відповідаючи на запитання, чи збігаються дані української сторони з інформацією, оприлюдненою терористами так званої “ДНР” про 53 загиблих, Лубінець повідомив, що “вони співпадають не повністю”.

Омбудсмен також розповів, що умови утримання військовополонених в Оленівці є порушенням усіх Женевських конвенцій.

– По-перше, в принципі ця установа не може бути розрахована на таку кількість громадян – там тисячі людей перебували. І ми неодноразово піднімали питання перед міжнародниками, насамперед МКЧХ, щоб вони мали туди доступ і фіксували порушення умов тримання, кількість людей. Немає достатньо їжі, води, медичного забезпечення. І найголовніше – це близько, 15 км до лінії зіткнення, – наголосив він.

Як відомо, в ніч на 29 липня російські окупанти жорстоко вбили українських військовополонених на території колишньої виправної колонії в окупованій Оленівці. Серед полонених були бійці полку Азов.

В Офісі генпрокурора повідомляли про загибель близько 40 та поранення 130 військових. Водночас президент України Володимир Зеленський заявив про понад 50 загиблих. Точних даних поки що немає.

Служба безпеки України оприлюднила докази, що теракт в Оленівці скоїли російські окупанти.