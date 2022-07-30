Июль, 29 в 21:49

В ночь на 29 июля в оккупированной Еленовке Донецкой области в колонии, где содержались украинские военнопленные, в том числе и бойцы Азова, раздались взрывы.

Так называемые власти террористической “ДНР” обвинили Вооруженные силы Украины в обстреле и заявили, что погибли 47 украинских защитников, еще 130 ранены. Хотя странным образом ни один работник колонии не пострадал от “украинских обстрелов” — только пленные.

Факты ICTV собрали всю информацию об убийстве наших пленников в Еленовке.

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Что произошло?

В Генеральном штабе ВСУ заявили, что артиллерийский удар по колонии нанесли именно вооруженные силы РФ — с целью скрыть пытки над пленными и расстрелы, и обвинить во всем Украину.

Лидер Азова Андрей Белецкий рассказал, что ночью россияне убили часть пленных азовцев. А свое военное преступление командование оккупантов пытается переложить на украинскую армию.

К тому же Белецкий объявил “охоту” на каждого, кто причастен к убийству военнопленных в Еленовке.

В Главном управлении разведки Минобороны подтвердили, что именно Россия организовала взрывы колонии, и подчеркнули, что это — не что иное, как безоговорочный акт терроризма со стороны вооруженных сил РФ.

Кроме того, украинской разведке удалось установить, что убили наших военнопленных наемники из состава ЧВК Вагнера (Лига) по личной команде владельца ЧВК – Евгения Пригожина.

Однако организация и совершение теракта не были согласованы с руководством министерства обороны РФ, подчеркнули в ГУР.

В ГУР считают, что взрывы в колонии спланировали с целью сокрытия фактов тотального хищения средств, выделенных на содержание украинских военнопленных. 1 августа в колонию должна была прибыть комиссия из Москвы для проверки расходов выделенных средств.

Службе безопасности Украины удалось перехватить разговор боевиков “ДНР”, которые также не верят в ложь российской пропаганды о том, что “обстрел” исправительного учреждения в Еленовке совершила Украина.

Отмечается, что ни один из очевидцев не слышал, как в колонию прилетает какая-нибудь ракета или снаряд. Не было характерного свиста, а взрывы произошли сами по себе.

Реакция Офиса президента

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что Россия спланировала взрывы в Еленовке с целью сорвать переговоры по обмену пленными.

Советник подчеркнул, что у ВСУ нет оперативных целей в оккупированной Еленовке. Масштабность и скорость информационной кампании от российской пропаганды по этому вопросу указывают на то, что это была как раз спланированная и организованная акция.

Реакция МИД Украины

Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал международных партнеров жестко осудить взрывы в колонии во временно оккупированной Еленовке, ведь коварное убийство наших военнопленных является нарушением гуманитарного права.

Также министр иностранных дел призвал страны признать РФ государством-террористом.

Росіяни вчинили ще один жахливий воєнний злочин, обстрілявши виправну установу в окупованій Оленівці, де вони тримали українських військовополонених. Закликаю всіх партнерів жорстко засудити це брутальне порушення міжнародного гуманітарного права і визнати РФ державою-терористом. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 29, 2022

Российские пропагандисты заявили, что ВСУ обстреляли колонию в Еленовке из американских HIMARS. Но тут следует указать, что каждый выстрел М142 HIMARS четко фиксируется – от времени пуска до локации попадания. И все это докажут в международных инстанциях.

На видео с места удара можно увидеть обломки HIMARS, однако некоторые из них уже покрыты ржавчиной. Это говорит о том, что их заранее собрали и привезли на место.

Также из видео можно сделать вывод, что взрывы были внутри производственного цеха — например, железные кровати не разбросало, как от обстрелов.

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что 16 мая из Азовстали в медицинское учреждение в Новоазовске эвакуировали 53 тяжело раненых бойцов. Еще 211 человек гуманитарным коридором вывезли в оккупированную Еленовку. Впоследствии должна была начаться процедура обмена.

В настоящее время идет сбор информации о жертвах и конкретных исполнителях военного преступления среди россиян.