Липень, 30 в 22:42

Головною зброєю Росії на цьому етапі війни є терор, зокрема й той, який Україна напередодні побачила після ударів РФ по Оленівці.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 30 липня.

Він повідомив, що за минулу добу Україна отримала багато сигналів із різних країн, які засуджують російський терористичний акт в Оленівці.

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– Світ бачить правду. І я дякую всім нашим партнерам, які готові приєднатися до встановлення всіх обставин цієї жахливої страти наших полонених. Усі докази цього злочину окупантів будуть зібрані. Всі винні – хто погоджував, хто організовував, хто підривав цих людей, хто знав про це – всі вони будуть знайдені. Але все ж таки цього зараз замало, – сказав президент.

Він наголосив, що з боку світової спільноти обов’язково мають бути юридичні кроки щодо держави-терориста.

– Недостатньо лише засудження на рівні політичної риторики за це масове вбивство. Які після цього можуть бути відносини з терористом? Який може бути бізнес із такою країною? Українські дипломати та всі друзі України за кордоном іще більше посилять активність для відстежування та знищення всіх тих зв’язків держави-терориста з вільним світом, якими Росія ще користується, – сказав Володимир Зеленський.

Президент зауважив, що формальне юридичне визнання Росії державою-терористом, зокрема з боку Держдепу Сполучених Штатів, потрібне не як “політичний жест”, а як “дієвий захист вільного світу”.

– Таке рішення автоматично ускладнить існування для держави-терориста, автоматично розірве різноманітні політичні й бізнесові зв’язки, які в іншому разі Росія зберігатиме. І це все відбудеться стовідсотково. Це доведеться робити – питання лише в часі та у форматі ухвалення цього рішення. І що швидше це буде, то менше зла Росія встигне зробити, – сказав Володимир Зеленський.

Український лідер додав, що точно таку саму мотивацію зараз важливо почути всім українцям, які ще залишаються на Донбасі, у зонах найжорсткіших боїв.

– На цьому етапі війни для Росії терор – це основна зброя. І тому основне завдання кожного українця, кожного захисника свободи й людяності у світі – робити все, щоб ізолювати державу-терориста і щоб захистити якнайбільше людей від російських ударів, – резюмував він.

Нагадаємо, терористичний акт РФ в Оленівці, що на Донеччині, про який казав президент, стався 29 липня, коли війська окупантів вдарили по колонії, в якій перебували українські військовополонені.

В результаті атаки були вбиті, за даними президента Володимира Зеленського, понад 50 людей. Водночас Офіс генпрокурора повідомляв, що відомо щонайменше про 130 поранених українських військових у полоні.

Служба безпеки України оприлюднила докази, що теракт в Оленівці скоїли російські окупанти.