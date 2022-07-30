Июль, 30 в 19:40

Украинские защитники отразили попытки штурма врага на Славянском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. В то же время на Бахмутском направлении русские захватчики имели частичный успех и пытаются закрепиться в окрестностях Семигорья.

Об этом сообщается в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины за 30 июля.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация изменений не претерпела. В последнем, в приграничных районах, продолжается инженерное оборудование позиций и ведение воздушной разведки БпЛА.

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На Харьковском направлении противник осуществлял обстрелы позиций наших войск и гражданских объектов по танкам, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Харьков, Светличное, Русские Тишки, Дуванка, Песчаное, Верхний Салтов, Коробочкино, Лебяже, Петровское, Норцовка и Залиман. Нанес авиационный удар в районе Мосьпаново.

На Славянском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы в районах Долины, Краснополья и Мазановки. Враг пытался вести штурмовые действия у Бражковки, успеха не имел, отошел.

На Донецком направлении противник сосредотачивает усилия на поражении военных объектов и элементов инфраструктуры, пытается создать условия для проведения наступления на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях с целью улучшения тактического положения.

Осуществляет систематические обстрелы позиций наших войск вдоль линии столкновения для сковывания действий и предотвращения опрокидывания резервов на другие направления. Авиационная группировка противника ведет систематические боевые действия с целью поддержания действий наземных группировок.

На Краматорском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы в Краматорском районе, Верхнекаменском, Ивано-Дарьевке и Переездном. Нанес авиационный удар вблизи Ивано-Дарьевки.

На Бахмутском направлении враг производил обстрелы наших войск из всех имеющихся огневых средств вдоль линии столкновения в районах населенных пунктов Берестово, Белогоровка, Соледар, Бахмут, Кодема, Майское, Зайцево и Нью-Йорк. Нанес авиационных ударов неподалеку от Яковлевки и Зайцева. Вел штурмовые действия в направлениях Пилипчатино – Покровское и Доломитное – Майское, успеха не имел, отошел.

Штурмовыми действиями по трем направлениям пытался установить контроль над населенным пунктом Семигорье, имеет частичный успех, закрепляется на окраине населенного пункта.

На Авдеевском направлении противник обстреливал позиции наших войск из танков, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня вдоль линии столкновения и в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Яснобродовка, Авдеевка, Невельское, Первомайское и Красногоровка. Нанес авиаудару возле Авдеевки.

С целью улучшения тактического положения вел штурмовые действия в направлениях Новоселовка Вторая – Красногоровка, Спартак – Авдеевка, успеха не имел, отошел. Вел воздушную разведку позиций наших войск БПЛА.

На Новопавловском направлении отмечены обстрелы возле Новоселки, Марьинки, Никольского, Угледара, Пречистовки, Великой Новоселки и авиаудар неподалеку от Марьинки. Враг вел штурмовые действия в направлении Егоровка – Павловка, успеха не имел, отошел.

В Запорожском направлении противник активных боевых действий не вел, осуществлял обстрелы позиций наших войск с применением ствольной артиллерии, РСЗО и вооружения танков в районах населенных пунктов Железнодорожное, Новомихайловка, Белогорье, Новоандреевка. Вел воздушную разведку положения наших войск БПЛА.

На Южнобужском направлении враг вел воздушную разведку, осуществлял обстрелы позиций наших войск по ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Трудолюбовка, Потемкино, Каменное, Карьерное, Новогригоровка, Большое Артаково, Лозовое, Кобзарцы, Широкое, Кипр -Покровское, Степная Долина, Таврическое, Николаев и Солончаки.

Пытался создать благоприятные условия для наступления в направлении Брускинское – Белогорка. В результате огневого поражения, нанесенного нашими подразделениями, отказался от выполнения задания.

В Черноморской и Азовской морских зонах корабельная группировка противника основные усилия сосредотачивается на блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря и поражении военных объектов и элементов инфраструктуры на глубине территории Украины.

В готовности к применению высокоточного оружия находятся два носителя крылатых ракет морского базирования.

В Генштабе отметили, что боевой, численный состав и характер действий группировки противника остаются без существенных изменений. В то же время российские оккупанты не прекращают наносить авиационных и ракетных ударов по военным и гражданским объектам на территории Украины.

Фото: Генштаб ВСУ

Источник: Генштаб ВСУ