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Факты / Украина

Не удар, а теракт: Подоляк прокомментировал спутниковые снимки из Еленовки

Юлия Соколова, редактор ленты
Не удар, а теракт: Подоляк прокомментировал спутниковые снимки из Еленовки
Фото: Depositphotos

Спутниковые снимки колонии в оккупированной Еленовке (Донецкая область) свидетельствуют о том, что войска РФ совершили теракт против украинских военнопленных.

Об этом написал в своем Twitter-аккаунте советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Он привел три доказательства того, что это был не “ракетный удар”, как утверждает российская пропаганда, а именно теракт:

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  • на территории так называемой колонии повреждено только здание, где находились украинские военнопленные;
  • именно в этот барак украинских военных перевели незадолго до взрыва;
  • фото могут свидетельствовать о термобарическом взрыве внутри здания.

– Медиа и дальше пишут об “ударе по Еленовке”. Но есть ли хоть одно доказательство удара? Спутниковые снимки демонстрируют, что повреждено только одно здание. Именно в него перевели пленных прямо перед терактом. Анализ фото свидетельствует о термобарическом взрыве изнутри. Удар? Нет, теракт, — подчеркнул Подоляк.

Спутниковые снимки сделала американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies. Фото обнародовал журналист издания Politico Кристофер Миллер.

На снимках четко видно, что во время теракта, который произошел в ночь на 29 июля, было разрушено только одно здание – то, куда перевели украинских военнопленных. Остальные все здания на территории так называемой колонии рашистов не повреждены.

Тем временем расследователи из InformNapalm обнародовали информацию, что для убийства украинских воинов оккупанты могли применить термобарическое оружие, сжигающее людей живьем.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что в результате теракта погибли более 50 военных. Офис генпрокурора информировал о по меньшей мере 40 погибших. Точных данных до сих пор нет.

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