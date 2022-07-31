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Факты / Украина

Еще одно доказательство преступления РФ: обнародованы спутниковые снимки до и после теракта в Еленовке

Юлия Соколова, редактор ленты
Еще одно доказательство преступления РФ: обнародованы спутниковые снимки до и после теракта в Еленовке

В сети появились спутниковые снимки до и после теракта в оккупированной Еленовке (Донецкая область), в ходе которого погибли десятки украинских военнопленных.

Фото сделала американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies. Снимки обнародовал в своем Twitter-аккаунте журналист издания Politico Кристофер Миллер.

В общей сложности он выложил четыре фотографии созданного российскими оккупантами лагеря для военнопленных. Две из них были сделаны до теракта, 27 июля, а две после – 30 июля.

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– Новые спутниковые снимки тюрьмы в Еленовке в оккупированной Россией Донецкой области Украины, где по меньшей мере 50 украинских военнопленных были убиты в результате атаки, которую, по словам Киева и по предварительным данным, совершили российские войска, — отметил Миллер.

На снимках четко видно, что во время теракта в ночь на 29 июля было разрушено только одно здание – барак, куда перевели украинских военнопленных. Остальные здания на территории так называемой колонии рашистов остались совершенно невредимыми.

Колония в Еленовке до теракта. Фото: Maxar Technologies

Колония в Еленовке после теракта. Фото: Maxar Technologies

Эти фото опровергают версию российской пропаганды о якобы “ракетном обстреле ВСУ” из систем HIMARS. Ведь на снимках не видно ударного кратера, который образовался бы в результате такого обстрела. К тому же каждый выстрел и цель попадания из HIMARS надежно документируются.

Спутниковые снимки могут служить еще одним подтверждением, что войска РФ совершили военное преступление в Еленовке.

Колония в Еленовке до теракта. Фото: Maxar Technologies

Колония в Еленовке после теракта. Фото: Maxar Technologies

По данным расследователей из InformNapalm, для массового уничтожения украинских военнопленных оккупанты могли применить термобарическое оружие, сжигающее людей заживо.

Точных данных о количестве погибших и раненых украинских военных до сих пор нет. Озвучивались разные цифры: в Офисе генпрокурора заявляли об около 40 погибших и 130 раненых, а президент Владимир Зеленский сообщал о более чем 50 погибших.

Служба безопасности Украины ранее обнародовала доказательства (перехват разговоров рашистов), что теракт в Еленовке совершили российские захватчики.

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Источник: Кристофер Миллер

Фото: Maxar Technologies

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