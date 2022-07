В сети появились спутниковые снимки до и после теракта в оккупированной Еленовке (Донецкая область), в ходе которого погибли десятки украинских военнопленных.

Фото сделала американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies. Снимки обнародовал в своем Twitter-аккаунте журналист издания Politico Кристофер Миллер.

В общей сложности он выложил четыре фотографии созданного российскими оккупантами лагеря для военнопленных. Две из них были сделаны до теракта, 27 июля, а две после – 30 июля.

New sat images of Olenivka prison in Russia-occupied Donetsk region of Ukraine where at least 50 Ukrainian POWs were killed in an attack that Kyiv says — and preliminary evidence suggests — Russian forces carried out. Before, pics 1 & 3: July 27. After, 2 & 4: July 30. ???? @Maxar pic.twitter.com/7YoUndf22j

— Christopher Miller (@ChristopherJM) July 30, 2022