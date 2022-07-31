Липень, 31 в 13:07

Супутникові знімки колонії в окупованій Оленівці (Донецька область) свідчать про те, що війська РФ скоїли теракт проти українських військовополонених.

Про це написав у своєму Twitter-акаунті радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

Він навів три докази того, що це був не “ракетний удар”, як твердить російська пропаганда, а саме теракт:

Зараз дивляться

на території так званої колонії пошкоджено лише будівлю, де перебували українські військовополонені;

саме в цей барак українських військових перевели незадовго до вибуху;

фото можуть свідчити про термобаричний вибух всередині будівлі.

– Медіа й далі пишуть про “удар по Оленівці”. Та чи є хоч один доказ удару? Супутникові знімки демонструють, що пошкоджено лиш одну будівлю. Саме в неї перевели полонених просто перед терактом. Аналіз фото свідчить про термобаричний вибух зсередини. Удар? Ні, теракт, – наголосив Подоляк.

Медіа й далі пишуть про «удар по Оленівці». Та чи є хоч один доказ удару? 1. Супутникові знімки демонструють, що покоджено лиш одну будівлю.

2. Саме в неї перевели полонених просто перед терактом.

3. Аналіз фото свідчить про термобаричний вибух ізсередини. Удар? Ні, теракт. pic.twitter.com/C35NURlo1P — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 31, 2022

Супутникові знімки зробила американська аерокосмічна компанія Maxar Technologies. Фото оприлюднив журналіст видання Politico Крістофер Міллер.

На знімках чітко видно, що під час теракту, який стався в ніч на 29 липня, була зруйнована лише одна будівля – та, куди перевели українських військовополонених. Інші будівлі на території так званої колонії рашистів неушкоджені.

Тим часом розслідувачі з InformNapalm оприлюднили інформацію, що для вбивства українських воїнів окупанти могли застосувати термобаричну зброю, яка спалює людей живцем.

Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що внаслідок теракту загинули понад 50 військових. Офіс генпрокурора інформував про щонайменше 40 загиблих. Точних даних досі немає.