На Запорожье оккупанты ищут коллаборантов для “спонтанных акций” — разведка

Август, 01 в 15:30

Во временно оккупированных крупных населенных пунктах южной части Запорожской области оккупанты проводят поиск коллаборантов для массовок на “спонтанных акциях” в поддержку проведения референдума.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В разведке говорят, что в оккупационных администрациях считают, что это будет способствовать уменьшению градуса недовольства войной. А также позволит создать подходящую картинку для ТВ для граждан России.

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В частности, отмечено прибытие в Мелитополь российских специалистов по проведению пиар-акций.

Рабочий штаб оккупанты открыли в захваченном помещении магазина Фокстрот. Кроме того, в Бердянске открыт и работает рекрутинговый центр для коллаборантов. Однако, желающих немного, даже несмотря на серьезные “материальные стимулы”.

Отмечается, что с целью создания картинки для кремлевских телеканалов оккупанты вынуждены завозить “активистов” с территории оккупированного Крыма.

— Продолжается завоз “гуманитарных грузов” с территории РФ. Условиями получения “гуманитарки” или ее денежной компенсации является участие в “акциях поддержки” оккупационного режима и предоставление личных паспортных данных. Для координации действий создано “общественное движение” “Мы вместе с Россией”. Его задача – организация проплаченных “массовых акций в поддержку референдума”, — сообщает разведка.

Курировать вопросами распределения “гуманитарки” и проведения акций назначаются местные жители с пророссийскими взглядами и представители партии Единая Россия.

Фото: ГУР