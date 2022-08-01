На Запоріжжі окупанти шукають колаборантів для “спонтанних акцій” – розвідка

Серпень, 01 в 15:30

В тимчасово окупованих великих населених пунктах південної частини Запорізької області окупанти проводять пошук колаборантів для масовок на “спонтанних акціях” на підтримку проведення референдуму.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

У розвідці кажуть, що в окупаційних адміністраціях вважають, що це сприятиме зменшенню градусу незадоволення війною. А також дозволить створити відповідну картинку для ТБ для громадян Росії.

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Зокрема, відмічено прибуття у Мелітополь російських фахівців для проведення піар-акцій.

Робочий штаб окупанти відкрили у захопленому приміщенні магазину Фокстрот. Крім того, у Бердянську відкритий та працює рекрутинговий центр для колаборантів. Втім, охочих небагато, навіть попри серйозні “матеріальні стимули”.

Зазначається, що з метою створення картинки для кремлівських телеканалів окупанти вимушені завозити “активістів” з території окупованого Криму.

— Продовжується завезення “гуманітарних вантажів” з території РФ. Умовами отримання “гуманітарки” або її грошової компенсації є участь в “акціях підтримки” окупаційного режиму та надання особистих паспортних даних. Для координації дій створено “громадський рух” “Мы вместе с Россией”. Його завдання – організація проплачених “масових акцій на підтримку референдуму”, – повідомляє розвідка.

Курувати питаннями розподілу “гуманітарки” та проведення акцій призначаються місцеві жителі з проросійськими поглядами і представники партії Єдина Росія.

Фото: ГУР