Еще 140 ликвидированных оккупантов и сбитый вертолет: потери РФ в Украине
Фото: Генштаб ВСУ
С начала полномасштабной войны Вооруженные силы Украины ликвидировали около 41 170 российских оккупантов. За минувшие сутки уничтожили еще 140 человек захватчиков.
Обновленные потери России назвали в Генштабе ВСУ. Также за минувшие сутки украинские военные ликвидировали три боевых бронированных машины, четыре артиллерийские системы, сбили еще один вражеский вертолет и три беспилотника.
Общие боевые потери РФ в войне против Украины:
Сейчас смотрят
- танки – 1 768;
- боевые бронированные машины – 4 014 (+3);
- артиллерийские системы – 936 (+4);
- РСЗО – 259;
- средства ПВО – 117;
- самолеты – 223;
- вертолеты – 191 (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 739 (+3);
- крылатые ракеты – 174;
- корабли/катера – 15;
- автомобильная техника и автоцистерны – 2 914 (+2);
- специальная техника – 82.
Наибольшие потери российские оккупанты понесли на Бахмутском и Криворожском направлениях.
Больше о ситуации на фронте можно узнать из карты боевых действий в Украине.