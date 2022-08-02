Август, 02 в 9:32

С начала полномасштабной войны Вооруженные силы Украины ликвидировали около 41 170 российских оккупантов. За минувшие сутки уничтожили еще 140 человек захватчиков.

Обновленные потери России назвали в Генштабе ВСУ. Также за минувшие сутки украинские военные ликвидировали три боевых бронированных машины, четыре артиллерийские системы, сбили еще один вражеский вертолет и три беспилотника.

Общие боевые потери РФ в войне против Украины:

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танки – 1 768;

боевые бронированные машины – 4 014 (+3);

артиллерийские системы – 936 (+4);

РСЗО – 259;

средства ПВО – 117;

самолеты – 223;

вертолеты – 191 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 739 (+3);

крылатые ракеты – 174;

корабли/катера – 15;

автомобильная техника и автоцистерны – 2 914 (+2);

специальная техника – 82.

Наибольшие потери российские оккупанты понесли на Бахмутском и Криворожском направлениях.

Больше о ситуации на фронте можно узнать из карты боевых действий в Украине.