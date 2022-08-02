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Факты / Украина

Еще 140 ликвидированных оккупантов и сбитый вертолет: потери РФ в Украине

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Еще 140 ликвидированных оккупантов и сбитый вертолет: потери РФ в Украине
Фото: Генштаб ВСУ

С начала полномасштабной войны Вооруженные силы Украины ликвидировали около 41 170 российских оккупантов. За минувшие сутки уничтожили еще 140 человек захватчиков.

Обновленные потери России назвали в Генштабе ВСУ. Также за минувшие сутки украинские военные ликвидировали три боевых бронированных машины, четыре артиллерийские системы, сбили еще один вражеский вертолет и три беспилотника.

Общие боевые потери РФ в войне против Украины:

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  • танки – 1 768;
  • боевые бронированные машины – 4 014 (+3);
  • артиллерийские системы – 936 (+4);
  • РСЗО – 259;
  • средства ПВО – 117;
  • самолеты – 223;
  • вертолеты – 191 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 739 (+3);
  • крылатые ракеты – 174;
  • корабли/катера – 15;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 2 914 (+2);
  • специальная техника – 82.

Наибольшие потери российские оккупанты понесли на Бахмутском и Криворожском направлениях.

Больше о ситуации на фронте можно узнать из карты боевых действий в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
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