Ще 140 ліквідованих окупантів і збитий гелікоптер: втрати РФ в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ
Від початку повномасштабної війни Збройні сили України ліквідували близько 41 170 російських окупантів. За минулу добу знищили ще 140 загарбників.
Оновлені втрати Росії назвали у Генштабі ЗСУ. Також за минулу добу українські військові ліквідували три бойові броньовані машини, чотири артилерійські системи, збили ще один ворожий гелікоптер і три безпілотники.
Загальні бойові втрати РФ у війні проти України:
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- танки ‒ 1 768;
- бойові броньовані машини ‒ 4 014 (+3);
- артилерійські системи – 936 (+4);
- РСЗВ – 259;
- засоби ППО – 117;
- літаки – 223;
- гелікоптери – 191 (+1);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 739 (+3);
- крилаті ракети – 174;
- кораблі /катери – 15;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 2 914 (+2);
- спеціальна техніка – 82.
Найбільших втрат російські окупанти зазнали на Бахмутському та Криворізькому напрямках.
Більше про ситуацію на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.