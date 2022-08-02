Серпень, 02 в 9:32

Від початку повномасштабної війни Збройні сили України ліквідували близько 41 170 російських окупантів. За минулу добу знищили ще 140 загарбників.

Оновлені втрати Росії назвали у Генштабі ЗСУ. Також за минулу добу українські військові ліквідували три бойові броньовані машини, чотири артилерійські системи, збили ще один ворожий гелікоптер і три безпілотники.

Загальні бойові втрати РФ у війні проти України:

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танки ‒ 1 768;

бойові броньовані машини ‒ 4 014 (+3);

артилерійські системи – 936 (+4);

РСЗВ – 259;

засоби ППО – 117;

літаки – 223;

гелікоптери – 191 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 739 (+3);

крилаті ракети – 174;

кораблі /катери – 15;

автомобільна техніка та автоцистерни – 2 914 (+2);

спеціальна техніка – 82.

Найбільших втрат російські окупанти зазнали на Бахмутському та Криворізькому напрямках.

Більше про ситуацію на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.