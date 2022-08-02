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Факти / Україна

Ще 140 ліквідованих окупантів і збитий гелікоптер: втрати РФ в Україні

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Ще 140 ліквідованих окупантів і збитий гелікоптер: втрати РФ в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Від початку повномасштабної війни Збройні сили України ліквідували близько 41 170 російських окупантів. За минулу добу знищили ще 140 загарбників.

Оновлені втрати Росії назвали у Генштабі ЗСУ. Також за минулу добу українські військові ліквідували три бойові броньовані машини, чотири артилерійські системи, збили ще один ворожий гелікоптер і три безпілотники.

Загальні бойові втрати РФ у війні проти України:

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  • танки ‒ 1 768;
  • бойові броньовані машини ‒ 4 014 (+3);
  • артилерійські системи – 936 (+4);
  • РСЗВ – 259;
  • засоби ППО – 117;
  • літаки – 223;
  • гелікоптери – 191 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 739 (+3);
  • крилаті ракети – 174;
  • кораблі /катери – 15;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 2 914 (+2);
  • спеціальна техніка – 82.

Найбільших втрат російські окупанти зазнали на Бахмутському та Криворізькому напрямках.

Більше про ситуацію на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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