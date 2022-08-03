Август, 03 в 15:08

Российские суда Матрос Кошка, Матрос Позинич и Михаил Ненашев, а также сирийское Finikia некоторое время вывозили украденное украинское зерно через закрытые порты временно оккупированного Крыма.

Незаконную схему вывоза зерна из Украины в третьи страны разоблачила Госпогранслужба.

Все доказательства передали Херсонской областной прокуратуре, открывшей уголовное производство по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) и ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее) УК Украины.

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