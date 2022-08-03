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Факти / Україна

Чотири судна під прапорами РФ та Сирії через Крим вивозили українське зерно – ДПСУ

Валентина Летяк, редакторка стрічки
РФ вивзить укранське зерно
Фото: Держприкордонслужба

Російські судна Матрос Кошка, Матрос Позинич та Михаил Ненашев, а також сирійське Finikia певний час вивозили вкрадене українське зерно через закриті порти тимчасово окупованого Криму.

Незаконну схему вивезення зерна з України до третіх країн викрила Держприкордонслужба.

Усі докази передали Херсонській обласній прокуратурі, яка відкрила кримінальне провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) та ст. 332-1 (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї) КК України.

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Укранський суд заочно наклав арешт на зазначені судна, щодо притягнення винних до відповідальності – це справа часу, наголошують прикордонники.

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Джерело: Держприкордонслужба
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