Эксперт рассказал, как возрастет огневое влияние ВСУ с новыми ракетами от США

Август, 03 в 11:53

Американские снаряды и ракеты, которые США предоставят нам в новом пакете помощи, могут увеличить огневое влияние Вооруженных сил Украины вдвое или даже втрое.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

Он рассказал, что в последний пакет помощи от США на сумму 550 млн долларов входит примерно 75 тыс. снарядов и около трех тысяч ракет.

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– Если это ракеты М31, то они увеличат наше огневое влияние на врага на 50-70 км. Если это будут ракеты М26 – до 45 км. Таким образом, мы сможем активно выжигать фронт до глубины 30 км. Если будут ракеты дальностью 130-140 км, то мы сможем работать по Крыму, по Крымскому мосту, — заметил эксперт.

Эксперт подчеркнул, что в зависимости от номенклатуры ракет помощь США увеличит огненное влияние на тылы противника в два-три раза.