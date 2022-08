В Украину прибыли еще четыре американские реактивные артиллерийские системы M142 HIMARS, которые входят в новый пакет военной помощи, недавно утвержденный Соединенными Штатами.

О прибытии вооружения сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

Он поблагодарил США за помощь. Министр подчеркнул, что Вооруженные силы Украины доказали способность эффективно использовать новейшее западное оружие.

4 additional HIMARS have arrived in????????. I’m grateful to @POTUS @SecDef Lloyd Austin III and ????????people for strengthening of #UAarmy

We have proven to be smart operators of this weapon. The sound of the #HIMARS volley has become a top hit ???? of this summer at the front lines!

???????????????????? pic.twitter.com/iOBoxfjV7e

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) August 1, 2022