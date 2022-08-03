В Северодонецке падают аварийные многоэтажки — Гайдай

Август, 03 в 9:20

Оккупанты все чаще применяют авиацию, в Северодонецке падают аварийные многоэтажки. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По улице Партизанская в Северодонецке аварийное здание упало посреди дня. Находился ли кто внутри – точно неизвестно.

– Тем временем на линии фронта россияне продолжают обстреливать населенные пункты, которые держат оборону. Шесть раз врагом использованы реактивные системы залпового огня. В течение дня неоднократно применялись минометы. Основные усилия россияне сосредотачивают на Бахмутском направлении.

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Оккупанты, которые не в состоянии преодолеть оборонительные укрепления украинских бойцов, все чаще применяют авиацию. Только за 2 августа вражеские авиаудары нанесены вблизи восьми населенных пунктов, расположенных на админгранице Луганской и Донецкой областей. Россияне хотят сковать действия ВСУ, чтобы не допустить их перекидывания на другие направления. Поэтому проводят многочисленные атаки одновременно с разных сторон. За последние сутки отражены девять попыток штурма оккупантов, которые на указанных участках вынуждены были отойти, — говорится в сообщении главы ОВА.

Источник: Сергей Гайдай

Фото: Сергій Гайдай