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Факты / Украина

В Северодонецке падают аварийные многоэтажки — Гайдай

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
В Северодонецке падают аварийные многоэтажки — Гайдай

Оккупанты все чаще применяют авиацию, в Северодонецке падают аварийные многоэтажки. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По улице Партизанская в Северодонецке аварийное здание упало посреди дня. Находился ли кто внутри – точно неизвестно.

– Тем временем на линии фронта россияне продолжают обстреливать населенные пункты, которые держат оборону. Шесть раз врагом использованы реактивные системы залпового огня. В течение дня неоднократно применялись минометы. Основные усилия россияне сосредотачивают на Бахмутском направлении.

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Оккупанты, которые не в состоянии преодолеть оборонительные укрепления украинских бойцов, все чаще применяют авиацию. Только за 2 августа вражеские авиаудары нанесены вблизи восьми населенных пунктов, расположенных на админгранице Луганской и Донецкой областей. Россияне хотят сковать действия ВСУ, чтобы не допустить их перекидывания на другие направления. Поэтому проводят многочисленные атаки одновременно с разных сторон. За последние сутки отражены девять попыток штурма оккупантов, которые на указанных участках вынуждены были отойти, — говорится в сообщении главы ОВА.

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Источник: Сергей Гайдай

ФотоСергій Гайдай

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