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Факти / Україна

В Сєвєродонецьку падають аварійні багатоповерхівки – Гайдай

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
В Сєвєродонецьку падають аварійні багатоповерхівки – Гайдай

Окупанти все частіше застосовують авіацію, в Сєвєродонецьку падають аварійні багатоповерхівки. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

По вулиці Партизанська в Сєвєродонецьку аварійна будівля впала посеред дня.Чи знаходився хтось усередині – достеменно невідомо.

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– Тим часом на лінії фронту росіяни продовжують обстрілювати населені пункти, які тримають оборону. Шість разів ворогом використані реактивні системи залпового вогню. Упродовж дня неодноразово застосовувалися міномети. Основні зусилля росіяни зосереджують на Бахмутському напрямку.

Окупанти, які не в змозі подолати оборонні укріплення українських бійців, все частіше застосовують авіацію. Лише за 2 серпня ворожих авіаударів завдано поблизу вісьмох населених пунктах, що розташовані на адмінмежі Луганщини та Донеччини. Росіяни хочуть скувати дії ЗСУ, аби не допустити їх перекидання на інші загрозливі напрямки. Тому проводять чисельні атаки одночасно з різних сторін. Упродовж останньої доби відбито дев’ять спроб штурму окупантів, які на зазначених ділянках вимушені були відійти, – йдеться у повідомленні голови ОВА.

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Джерело: Сергій Гайдай

ФотоСергій Гайдай

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