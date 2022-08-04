Август, 04 в 7:30

Российская армия продолжает наносить массированные артиллерийские удары по всей линии фронта, в частности на Харьковском, Северском направлениях, Донецкой, Луганской областях и южных регионах.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Так, на Северском направлении враг из ствольной артиллерии обстрелял районы Медведевки Черниговской области и Краснополья и Мирополья Сумской области. На Харьковском направлении лупил в районах населенных пунктов Харьков, Борщевая, Дементиевка, Коробочкино, Большие Проходы, Русские Тишки, Старый Салтов, Прудянка, Питомник, Цуповка.

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Оккупанты пытаются наступать в направлении Байрак – Гусаровка. Сейчас там бои продолжаются.

На Славянском направлении фиксируются обстрелы вблизи Богородичного, Дубровного, Мазановки. Оккупанты пытались продвинуться в направлении Долгенькое – Богородичное, однако получили отпор и отошли.

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На Краматорском направлении – обстрелы возле Северска, Николаевки, Стародубовки, Спорного, Кривой Луки, Верхнекаменского, Григорьевки, Серебрянки, Райгородка.

Захватчики вели наступательные действия по направлению Яремовка – Долина, однако ВСУ их оттеснили.

На Бахмутском направлении противник задействовал ствольную и реактивную артиллерию в районах населенных пунктов Яковлевка, Майское, Кодема, Покровское, Раздолевка, Зайцево, Бахмут и Соледар. Из авиации обстреливали вблизи Яковлевки, Соледара и Кодемы.

Враг пытался улучшить тактическое положение на направлениях Стряповка – Соледар, Доломитное – Майское, Видродження – Вершина, Покровское – Бахмут, Васильевка – Яковлевка, Семигорье – Вершина. Во всех указанных направлениях враг успеха не имел и отошел.

Оккупанты вели штурмовые действия в направлениях Лозовое – Пески и Веселое – Пески, успеха не имели и отступили.

На Южнобужском направлении противник из танков, ствольной и реактивной артиллерии лупил в районах Николаева, Прибугского и обстреливал еще 25 населенных пунктов.

В Генштабе ВСУ отмечают, что вражеская армия из-за потерь очень деморализована. Чтобы попасть обратно на территорию РФ, российские солдаты прибегают к самоувечьям.