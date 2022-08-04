Август, 04 в 0:02

В Херсонской области украинские защитники уничтожили два склада с боеприпасами, которые использовала российская армия в полномасштабной войне против Украины.

Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич.

По его словам, также ВСУ ликвидировали 19 российских военных, мобильную станцию ​​спутниковой связи, противотанковый ракетный комплекс, два автомобиля, полевые склады в Чернобаевке и Бериславе.

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