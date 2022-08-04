В Херсонской области ВСУ уничтожили два вражеских склада с боеприпасами и группу россиян
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В Херсонской области украинские защитники уничтожили два склада с боеприпасами, которые использовала российская армия в полномасштабной войне против Украины.
Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич.
По его словам, также ВСУ ликвидировали 19 российских военных, мобильную станцию спутниковой связи, противотанковый ракетный комплекс, два автомобиля, полевые склады в Чернобаевке и Бериславе.
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Оперативное командование Юг сообщило, что ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ нанесли огневой удар по пункту базирования оккупационных войск в Чернобаевке.