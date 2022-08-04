Август, 04 в 1:17

Международный комитет Красного Креста не гарантировал безопасность украинских защитников Азовстали, оказавшихся в российском плену.

Об этом говорится в заявлении МККК, обнародованном на сайте организации.

В сообщении отмечается, что Красный Крест действует как нейтральный посредник, способствовавший безопасному вывозу комбатантов с завода Азовсталь в координации со сторонами конфликта.

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В организации отметили, что, учитывая, что в то время они были военнопленными, то МККК зарегистрировала их данные, чтобы в будущем получить разрешение посещать этих пленных для проверки их состояния и оказания им помощи в поддержке связи со своими семьями.

– Мы не гарантировали безопасность военнопленных, оказавшихся в руках противника, поскольку это не в наших силах. Мы предварительно разъяснили это сторонам. Обязанность сторон конфликта – обеспечить защиту военнопленных от актов насилия, запугивания и общественного любопытства, а также от последствий военных действий. Только стороны конфликта могут окончательно обеспечить безопасность и охрану военнопленных, — говорится в заявлении.

Красный Крест добавил, что его представители смогли посетить некоторых пленных, “удерживаемых сторонами”, однако организация не имеет доступа ко всем удерживаемым лицам, в том числе и к находящимся в Еленовской колонии.

Напомним, после российского теракта в Еленовке, в результате которого погибли находившиеся в плену украинские военные, МККК направил запрос в колонию для возможности посетить место содержания, осуществить эвакуацию раненых и передать необходимые медикаменты. Впрочем, российская сторона не отреагировала ни на один из запросов МККК.

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Теракт в Еленовке

В ночь на 29 июля Россия убила находившихся в колонии украинских пленников в оккупированном поселке Еленевка. Среди убитых украинских военнопленных были бойцы полка Азов.

Пока неизвестно точное количество погибших или раненых украинцев, но Офис генпрокурора заявлял об около 40 погибших и 130 раненых, когда президент Владимир Зеленский называл данные о более 50 погибших.

Украина уже начала процедуру возвращения тел погибших военных.

Источник: ICRC