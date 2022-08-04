Серпень, 04 в 7:30

Російська армія продовжує завдавати масованих артилерійських ударів по всій лінії фронту, зокрема на Харківському, Сіверському напрямках, на Донеччині, Луганщині та південних регіонах.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Так, на Сіверському напрямку ворог зі ствольної артилерії обстріляв райони Медведівки Чернігівської області та Краснопілля і Миропілля Сумської області. На Харківському напрямку гатив у районах населених пунктів Харків, Борщова, Дементіївка, Коробочкине, Великі Проходи, Руські Тишки, Старий Салтів, Прудянка, Питомник, Цупівка.

Зараз дивляться

Окупанти намагаються наступати у напрямку Байрак – Гусарівка. Наразі там бої тривають.

На Слов’янському напрямку фіксуються обстріли поблизу Богородичного, Дібрівного, Мазанівки тощо. Окупанти намагалися просунутися у напрямку Довгеньке – Богородичне, проте отримали відсіч та відійшли.

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На Краматорському напрямку – обстріли біля Сіверська, Миколаївки, Стародубівки, Спірного, Кривої Луки, Верхньокам’янського, Григорівки, Серебрянки, Райгородка.

Загарбники вели наступальні дії у напрямку Яремівка – Долина, проте ЗСУ їх відтіснили.

На Бахмутському напрямку противник залучив ствольну та реактивну артилерію в районах населених пунктів Яковлівка, Травневе, Кодема, Покровське, Роздолівка, Зайцеве, Бахмут та Соледар. З авіації стріляли поблизу Яковлівки, Соледара та Кодеми.

Ворог намагався покращити тактичне положення на напрямках Стряпівка – Соледар, Доломітне – Травневе, Відродження – Вершина, Покровське – Бахмут, Василівка – Яковлівка, Семигірʼя – Вершина. На всіх вказаних напрямках ворог успіху не мав та відійшов.

Окупанти вели штурмові дії в напрямках Лозове – Піски та Веселе – Піски. Успіху не мали і відступили.

На Південнобузькому напрямку противник із танків, ствольної та реактивної артилерії гатив у районах Миколаєва, Прибузького та обстрілював ще 25 населених пунктів.

У Генштабі ЗСУ наголошують, що ворожа армія через втрати дуже деморалізована. Щоб потрапити назад на територію РФ, російські солдати вдаються до самоскалічень.