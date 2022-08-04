Август, 04 в 13:22

В лесу в Киевской области задержана группа мужчин, которые не смогли объяснить цель своего пребывания в чаще. Есть подозрение, что это вражеская диверсионно-разведывательная группа.

Об этом сообщили в Управлении стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.

Задержание произошло на территории Бучанской общины. Судя по фото, всего было обнаружено семеро мужчин.

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– Специальное подразделение, выполняя боевое задание в лесной части Бучанской общины, отслеживая диверсионно-разведывательные группы врага, задержало группу мужчин, которые не смогли объяснить, что они делают в зарослях, — отмечается в сообщении.

Задержанных немедленно передали сотрудникам Службы безопасности Украины для установления их намерений.

Еще в конце июня в Генеральном штабе ВСУ информировали, что на территории Беларуси замечена подготовка диверсионно-разведывательных групп для их перебрасывания в Украину.

В украинской разведке также рассказывали об угрозе перебрасывания диверсантов из Беларуси в Украину. В то же время в разведке пока не видят прямой угрозы нового вторжения оккупантов в наше государство с территории Беларуси.

Источник: СтратКом ВСУ

Фото: Стратком ВСУ