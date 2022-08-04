Под Киевом в лесу задержали группу возможных диверсантов
В лесу в Киевской области задержана группа мужчин, которые не смогли объяснить цель своего пребывания в чаще. Есть подозрение, что это вражеская диверсионно-разведывательная группа.
Об этом сообщили в Управлении стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.
Задержание произошло на территории Бучанской общины. Судя по фото, всего было обнаружено семеро мужчин.
– Специальное подразделение, выполняя боевое задание в лесной части Бучанской общины, отслеживая диверсионно-разведывательные группы врага, задержало группу мужчин, которые не смогли объяснить, что они делают в зарослях, — отмечается в сообщении.
Задержанных немедленно передали сотрудникам Службы безопасности Украины для установления их намерений.
Еще в конце июня в Генеральном штабе ВСУ информировали, что на территории Беларуси замечена подготовка диверсионно-разведывательных групп для их перебрасывания в Украину.
В украинской разведке также рассказывали об угрозе перебрасывания диверсантов из Беларуси в Украину. В то же время в разведке пока не видят прямой угрозы нового вторжения оккупантов в наше государство с территории Беларуси.
Источник: СтратКом ВСУ
Фото: Стратком ВСУ