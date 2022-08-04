Серпень, 04 в 13:42

Співробітники Служби безпеки України повідомили про підозру колаборантам, які допомогають ворогу проводити окупацію на територіях Донецької та Луганської областей.

Зазначається, що зрадники імітують “діяльність”, беруть участь у пропагандистських заходах і змушують населення підкорюватись “новим порядкам”.

Хоча до ухвалення важливих рішень цих псевдопосадовців не допускають.

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Зокрема, підозру було оголошено:

мешканцю Рубіжного, колишньому депутату міськради від ОПЗЖ, який призначений “заступником голови адміністрації” тимчасово окупованого Сватівського району

депутатці місцевої ради, яка обійняла посаду “заступниці голови адміністрації Марківського району ЛНР”

“начальниці відділу життєзабезпечення с. Веселе Старобільського району”

мешканцю Донеччини, який очолив “адміністрацію Волноваського району ДНР”

так званому голові “Мангушської селищної ради ДНР”..

Кожному з цих зрадників загрожує до 10 років позбавлення волі.

Раніше ми писали, що СБУ затримали українця, який передавав РФ координати для ракетних ударів по Миколаєву.

Чоловік зливав дані через групи в соцмережах та месенджерах, створених російськими спецслужбами.