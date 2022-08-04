Допомагають окупантам: СБУ повідомила про підозру 5 колаборантам
Фото: СБУ
Співробітники Служби безпеки України повідомили про підозру колаборантам, які допомогають ворогу проводити окупацію на територіях Донецької та Луганської областей.
Зазначається, що зрадники імітують “діяльність”, беруть участь у пропагандистських заходах і змушують населення підкорюватись “новим порядкам”.
Хоча до ухвалення важливих рішень цих псевдопосадовців не допускають.
Зараз дивляться
Зокрема, підозру було оголошено:
- мешканцю Рубіжного, колишньому депутату міськради від ОПЗЖ, який призначений “заступником голови адміністрації” тимчасово окупованого Сватівського району
- депутатці місцевої ради, яка обійняла посаду “заступниці голови адміністрації Марківського району ЛНР”
- “начальниці відділу життєзабезпечення с. Веселе Старобільського району”
- мешканцю Донеччини, який очолив “адміністрацію Волноваського району ДНР”
- так званому голові “Мангушської селищної ради ДНР”..
Кожному з цих зрадників загрожує до 10 років позбавлення волі.
Раніше ми писали, що СБУ затримали українця, який передавав РФ координати для ракетних ударів по Миколаєву.
Чоловік зливав дані через групи в соцмережах та месенджерах, створених російськими спецслужбами.