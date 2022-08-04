Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Допомагають окупантам: СБУ повідомила про підозру 5 колаборантам

Валентина Чорна, редакторка стрічки
сбу оголосила про підозру 5 колаборантам
Фото: СБУ

Співробітники Служби безпеки України повідомили про підозру колаборантам, які допомогають ворогу проводити окупацію на територіях Донецької та Луганської областей.

Зазначається, що зрадники імітують “діяльність”, беруть участь у пропагандистських заходах і змушують населення підкорюватись “новим порядкам”.

Хоча до ухвалення важливих рішень цих псевдопосадовців не допускають.

Зараз дивляться

Зокрема, підозру було оголошено:

  • мешканцю Рубіжного, колишньому депутату міськради від ОПЗЖ, який призначений “заступником голови адміністрації” тимчасово окупованого Сватівського району
  • депутатці місцевої ради, яка обійняла посаду “заступниці голови адміністрації Марківського району ЛНР”
  • “начальниці відділу життєзабезпечення с. Веселе Старобільського району”
  • мешканцю Донеччини, який очолив “адміністрацію Волноваського району ДНР”
  • так званому голові “Мангушської селищної ради ДНР”..

Кожному з цих зрадників загрожує до 10 років позбавлення волі.

Раніше ми писали, що СБУ затримали українця, який передавав РФ координати для ракетних ударів по Миколаєву.

Чоловік зливав дані через групи в соцмережах та месенджерах, створених російськими спецслужбами.

Читайте
Під Києвом у лісі затримали групу можливих диверсантів

Джерело: СБУ
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка