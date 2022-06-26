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Факты / Украина

РФ готовит диверсантов в Беларуси для дальнейших действий на территории Украины — Генштаб

Маліновська Ангеліна, Редактор сайта
Війна в Україні_ракета

На Волынском и Полесском направлениях, на территории Республики Беларусь, замечена подготовка отдельными подразделениями ВС РФ диверсионно-разведывательных групп для их дальнейших действий на территории Украины.

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Кроме того, на Северском направлении с целью демонстрации присутствия и сковывания действий Сил обороны враг удерживает в приграничных районах Брянской и Курской областей отдельные подразделения войск Западного военного округа.

На Бахмутском направлении оккупанты обстреливают наши позиции из минометов, ствольной и реактивной артиллерии вблизи Николаевки, Берестового, Покровского, Кодемы и Нью-Йорка.

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При поддержке авиации оккупанты пытаются восстановить контроль над населенным пунктом Потемкино, успехов не имеют.
Продолжается блокада северо-западной части акватории Черного моря.

На временно захваченных территориях оккупационные власти продолжают проводить так называемые “фильтрационные” мероприятия в отношении местных жителей.

Источник: Генштаб

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