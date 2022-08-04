Серпень, 04 в 13:22

У лісі на Київщині затримано групу чоловіків, які не змогли пояснити мети свого перебування в хащах. Є підозра, що це ворожа диверсійно-розвідувальна група.

Про це поінформували в Управлінні стратегічних комунікацій Збройних сил України.

Затримання відбулося на території Бучанської громади. Судячи з фото, загалом були виявлені семеро чоловіків.

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– Спеціальний підрозділ, виконуючи бойове завдання у лісовій частині Бучанської громади, відстежуючи диверсійно-розвідувальні групи ворога, затримав групу чоловіків, які не змогли пояснити, що вони роблять у хащах, – зазначається в повідомленні.

Затриманих негайно передали співробітникам Служби безпеки України для встановлення їхніх намірів.

Ще наприкінці червня в Генеральному штабі ЗСУ інформували, що на території Білорусі помічена підготовка диверсійно-розвідувальних груп для їх перекидання до України.

В українській розвідці також розповідали про загрозу перекидання диверсантів з Білорусі в Україну. Водночас у розвідці поки не бачать прямої загрози нового вторгнення окупантів до нашої держави з території Білорусі.

Джерело: СтратКом ЗСУ

Фото: СтратКом ЗСУ