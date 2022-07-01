Июль, 01 в 11:58

Сегодня прямой угрозы нового вторжения с территории Беларуси в Украину нет, поскольку пока не сформирована ударная группировка войск. Но и сопротивление в этой стране не настолько мощное, чтобы помешать этому в будущем.

Об этом рассказал Военному телевидению представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Он объяснил, что формирование такой ударной группировки стало бы ключевым свидетельством того, что происходит непосредственная подготовка к агрессии против Украины или боевым действиям.

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– На сегодняшний день такой прямой угрозы (вторжения из Беларуси, — Ред.) нет, потому что не создана группировка войск, не развернута система управления этой группировкой… Но пребывание у нашей границы семи батальонов вооруженных сил Беларуси побуждает нас действовать адекватно, тоже держать наши силы (в готовности, – Ред.), усиливать разведку. А это отвлекает ресурсы, силы и средства, прежде всего, от нашего восточного фронта, – подчеркнул Скибицкий.

По его словам, наблюдаемое в последнее время постоянное перемещение войск Беларуси “направлено на то, чтобы держать нас в напряжении”.

– Во-вторых, отрабатываются отдельные элементы, тактические эпизоды возможных наступательных действий именно с территории Беларуси, – добавил Скибицкий.

Представитель ГУР напомнил, что РФ возобновила практику ракетных обстрелов Украины с территории Беларуси. Кроме того, российские оккупанты используют логистическую систему Беларуси для пополнения боеприпасов, вооружения и военной техники.

Скибицкий также отметил, что протестное движение в Беларуси сейчас недостаточно мощное и массовое, чтобы сорвать возможные планы Кремля по повторному нападению на Украину с севера.

– Есть активность оппозиционных сил Беларуси, есть отдельное движение сопротивления. Но это не приобрело массовый характер. Таким образом, нет ярко выраженного протестного потенциала на территории Беларуси, который позволил бы не допустить втягивания Беларуси в войну. Есть отдельные подпольные организации, они называют себя партизанами. Но это пока не массово, – объяснил представитель ГУР.

Как недавно информировали в ГУР, Россия пытается втянуть Беларусь в полномасштабную войну против Украины. Для этого в город Мозырь приехали российские диверсионные группы для совершения терактов против мирного населения, чтобы обвинить в этом Украину.

Как рассказал Скибицкий, угроза также состоит в том, что диверсантов в будущем могут перебрасывать из Беларуси в Украину.

– Эти разведывательно-диверсионные группы созданы, они отрабатывают отдельные вопросы на территории Беларуси и, если будет необходимость, будут заведены на территорию Украины. Это уже непосредственная угроза, — заявил он.

Недавно Вадим Скибицкий рассказывал, что РФ нужно до месяца, чтобы создать ударную группировку для нового нападения из Беларуси на Украину.

По оценкам военного эксперта Олега Жданова, Кремль может ставить перед Минском две задачи: открыть второй фронт и отрезать Украину от поставок западного оружия.

Источник: Военное телевидение Украины