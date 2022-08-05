Херсонский коллаборант Сальдо в коме, его хотят перевезти в Россию
В Херсоне впал в кому главный коллаборант области Владимир Сальдо. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщают российские СМИ.
По их данным, состояние херсонского гауляйтера оценивается как “средней тяжести”, его хотят перевезти спецбортом из временно оккупированного Крыма в одну из больниц в столице соседней России – Москве.
Как уточняется, 4 августа Сальдо перевезли на полуостров из Херсонщины, однако ему стало хуже. Коллаборанта пришлось подключить к аппарату ИВЛ и ввести в медикаментозную кому.
После этого врачи решили, что пациента необходимо срочно перевезти в Москву, для чего уже подготовили специальный борт.
Ранее Сальдо предупреждал, что ложится в больницу и передает свои “полномочия” подконтрольному Кремлю и. о. Сергею Елисееву.
Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань в июле сообщал, что Сальдо может пребывать в коме. По неподтвержденной информации, состояние коллаборанта может быть связано с онкологией.