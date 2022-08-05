Август, 05 в 19:00

Российские оккупанты не отказались от намерений провести псевдореферендум о “присоединении к РФ” на временно захваченных территориях Херсонской области.

Ситуацию прокомментировал в эфире общенационального телемарафона глава Херсонской ОВА Дмитрий Бутрий.

Он отметил, что ситуация в области остается критической и очень напряженной. Рашисты усиливают террор против мирных украинцев.

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– Они не отказались от проведения “референдума”. Там политтехнологи работают, заехали разные группы, задача которых – создавать фейковые картинки для пропагандистских российских каналов о том, что люди “поддерживают” и хотят жить в составе РФ. Но это все фейк, херсонцы остаются несгибаемыми, — подчеркнул Бутрий, добавив, что в городе есть только единичные коллаборанты, согласившиеся на сотрудничество с врагом.

Глава ОВА добавил, что оккупанты не озвучивают точной даты для псевдореферендума, говорят об этом размыто. Пока что звучали даты 11 сентября, 15 сентября.

Бутрий считает причиной того, что рашисты не называют точной даты, эффективные действия Вооруженных сил Украины в Херсонской области, а также сопротивление местных жителей.

По данным украинской разведки, захватчики заставляют украинцев во временно оккупированной Херсонской области, в Мелитополе получать паспорта РФ. А с сентября оккупанты потребуют менять номерные знаки украинского образца на транспортных средствах на временные с последующим переоформлением на российские.