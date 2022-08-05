Херсонський колаборант Сальдо у комі, його хочуть перевезти до Росії

Серпень, 05 в 19:16

У Херсоні впав у кому головний колаборант області Володимир Сальдо. Про це у п’ятницю, 5 серпня, повідомляють російські ЗМІ.

За їхніми даними, стан херсонського гауляйтера оцінюється як “середньої тяжкості”, його хочуть перевезти спецбортом із тимчасово окупованого Криму до однієї з лікарень у столиці сусідньої Росії – Москві.

Як уточнюється, 4 серпня Сальдо перевезли на півострів із Херсонщини, проте йому стало гірше. Колаборанта довелося підключити до апарату ШВЛ і ввести в медикаментозну кому.

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Після цього лікарі вирішили, що пацієнта необхідно терміново перевезти до Москви, для чого підготували спеціальний борт.

Раніше Сальдо попереджав, що лягає до лікарні і передає свої “повноваження” підконтрольному Кремлю в. о. Сергію Єлісєєву.

Радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань у липні повідомляв, що Сальдо може перебувати у комі. За непідтвердженою інформацією, стан колаборанта може бути пов’язаний з онкологією.