Сирены не включали: в Николаеве раздались взрывы

В Николаеве в ночь на 5 августа раздалось несколько взрывов.

Перед началом обстрелов в городе и области воздушная тревога не была объявлена.

Как сообщает корреспондент Факты ICTV из Николаева, первоначально раздалось несколько мощных взрывов, после чего можно было услышать куда менее мощные звуки, похожие на взрывы суббоеприпасов.

Отметим, что в настоящее время власти Николаева или области никакой официальной информации не сообщали.

Впоследствии около 0:48 прозвучала еще серия взрывов. В этот раз в городе и области была объявлена воздушная тревога в 0:50.

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