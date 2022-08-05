Серпень, 05 в 0:34

У Миколаєві пролунало декілька вибухів.

Перед початком обстрілів у місті та області повітряну тривогу не оголошували.

Як повідомляє кореспондент Факти ICTV з Миколаєва, спочатку пролунало декілька потужних вибухів, після чого можна було почути багато куди менш потужних звуків, схожих на вибухи суббоєприпасів.

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Зазначимо, що наразі влада Миколаєва чи області жодної офіційної інформації не повідомляла.

Крім того, станом на 0:30 5 серпня повітряну тривогу у місті досі не оголошували.