Август, 05 в 8:24

Российские оккупанты проводят наступательную операцию на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

По информации военных, оккупационные войска РФ пытаются создать благоприятные условия, чтобы завладеть Соледаром и Бахмутом. Таким образом, захватчики хотят расширить контролируемую территорию на западной окраине города Донецк.

Также в Генштабе добавили, что на Бахмутском направлении российские войска обстреляли военную и гражданскую инфраструктуру неподалеку от Яковлевки, Кодемы, Покровского, Раздолевки, Вершины, Бахмута и Соледара.

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Враг вел наступательные и штурмовые действия, чтобы улучшить тактическое положение, но успеха не имел.

В то же время на Авдеевском направлении оккупационная армия вела обстрелы из артиллерии и танков вблизи Песков, Пречистовки, Шевченко, Владимировки, Новобахмутовки, Невельского, Нетайлово и Красногоровки. Россияне вели наступательные действия, бои продолжаются.

На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы со ствольной и реактивной артиллерии, танков в районах населенных пунктов Северск, Николаевка, Стародубовка, Спорное, Кривая Лука, Верхнекаменское, Григорьевка, Серебрянка, Райгородок и Каленики. Там шли стрелковые бои.

Больше о том, что происходит на фронте, узнавайте из карты боевых действий в Украине.