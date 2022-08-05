Серпень, 05 в 8:24

Російські окупанти проводить наступальну операцію на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

За інформацією військових, окупаційні війська РФ намагаються створити сприятливі умови, щоб заволодіти Соледаром та Бахмутом. У такий спосіб загарбники хочуть розширити контрольовану територію на західній околиці міста Донецьк.

Також у Генштабі додали, що на Бахмутському напрямку російські війська обстріляли військову та цивільну інфраструктуру неподалік Яковлівки, Кодеми, Покровського, Роздолівки, Вершини, Бахмута та Соледара.

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Ворог вів наступальні та штурмові дії, щоб покращити тактичне положення, але успіху не мав.

Водночас на Авдіївському напрямку окупаційна армія вела обстріли із артилерії та танків поблизу Пісків, Пречистівки, Шевченко, Володимирівки, Новобахмутівки, Невельського, Нетайлового та Красногорівки. Росіяни вели наступальні дії, бої тривають.

На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли зі ствольної та реактивної артилерії, танків у районах населених пунктів Сіверськ, Миколаївка, Стародубівка, Спірне, Крива Лука, Верхньокам’янське, Григорівка, Серебрянка, Райгородок та Каленики. Там були стрілецькі бої.

Більше про те, що відбувається на фронті, дізнавайтеся з карти бойових дій в Україні.