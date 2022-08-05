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Факты / Украина

Враг обстрелял Никополь: в небе видны зажигательные боеприпасы

Илья Нежигай, редактор ленты
Требует проверки
фосфорні боєприпаси

В ночь на 5 августа русские войска обстреляли Никополь.

Перед началом обстрелов в городе не была объявлена воздушная тревога, но впоследствии, в 0:25 5 августа, в городе включили сирены.

Глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко подтвердил обстрелы города.

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– Обстрелян город Никополь, – написал он.

Евтушенко не привел никаких подробностей обстрелов.

В то же время в соцсетях ходят видео обстрела города зажигательными снарядами.

На данный момент невозможно подтвердить использование именно этих снарядов в городе.

Источник: Євген Євтушенко

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