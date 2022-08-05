Ворог обстріляв Нікополь: у небі видно запалювальні боєприпаси
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В ніч на 5 серпня російські війська обстріляли Нікополь.
Перед початком обстрілів у місті не було оголошено повітряної тривоги, але згодом, о 0:25 5 серпня, у місті ввімкнули сирени.
Голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко підтвердив обстріли міста.
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– Обстріляно місто Нікополь, – написав він.
Євтушенко не навів жодних подробиць обстрілів.
Водночас у соцмережах ширяться відео обстрілу міста запалювальними снарядами.
На цю мить неможливо підтвердити використання саме цих снарядів у місті.
Джерело: Євген Євтушенко