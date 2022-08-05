Серпень, 05 в 0:45

В ніч на 5 серпня російські війська обстріляли Нікополь.

Перед початком обстрілів у місті не було оголошено повітряної тривоги, але згодом, о 0:25 5 серпня, у місті ввімкнули сирени.

Голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко підтвердив обстріли міста.

Зараз дивляться

– Обстріляно місто Нікополь, – написав він.

Євтушенко не навів жодних подробиць обстрілів.

Водночас у соцмережах ширяться відео обстрілу міста запалювальними снарядами.

На цю мить неможливо підтвердити використання саме цих снарядів у місті.

Джерело: Євген Євтушенко