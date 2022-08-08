Август, 08 в 19:18

Запорожская атомная электростанция (АЭС) может перейти в режим блекаута, если российские оккупанты перебьют единую линию электропередач.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава Энергоатома Петр Котин.

По его словам, АЭС связана с украинской энергосистемой одной рабочей ЛЭП. Все энергоблоки ЗАЭС заполнены ядерным материалом. Такая ситуация уже опасна для хранения ядерного топлива.

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— Если все линии будут повреждены, станция перейдет в режим блэкаута, полного обесточивания. И эта ситуация уже очень опасна для безопасного хранения ядерного топлива в реакторах и бассейнах выдержки. Станция будет переходить на охлаждение активных зон путем питания от дизельных генераторов, – отметил Петр Котин.

Он отметил, что такая ситуация была на Чернобыльской АЭС. Однако разница в том, что на Запорожской станции все шесть энергоблоков заполнены ядерным топливом.

Руководитель Энергоатома подчеркнул, что, несмотря на минирование территории станции и постоянные обстрелы ЗАЭС, продолжает работать на украинскую энергосистему.

5 августа россияне повредили азотно-кислородную станцию и объединенный вспомогательный корпус на ЗАЭС. Сообщалось о рисках утечки водорода и распылении радиоактивных веществ.

6 августа оккупанты снова ракетами обстреляли площадки ЗАЭС и города Энергодар.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси предупредил о возможности ядерной катастрофы и потребовал допустить миссию агентства на станцию.

Российские террористы заявили о готовности взорвать заминированную ЗАЭС. Российский генерал-майор Валерий Васильев, командующий сейчас гарнизоном оккупантов на ЗАЭС, сказал, что “здесь будет или российская земля, или выжженная пустыня”.