ЗАЕС через ворожі обстріли може перейти в режим блекауту: що це означає і чим небезпечно
Запорізька атомна електростанція (АЕС) може перейти в режим блекауту, якщо російські окупанти переб’ють єдину лінію електропередач.
Про це в ефірі національного телемарафону повідомив керівник Енергоатому Петро Котін.
За його словами, АЕС пов’язана з українською енергосистемою однією робочою ЛЕП. Всі енергоблоки на ЗАЕС заповнені ядерним матеріалом. А така ситуація вже небезпечна для зберігання ядерного палива.
– Якщо будуть пошкоджені всі лінії, станція перейде в режим блекауту, повного знеструмлення. І ця ситуація вже дуже небезпечна для безпечного зберігання ядерного палива в реакторах і басейнах витримки. Станція буде переходити на охолодження активних зон шляхом живлення від дизельних генераторів, – зазначив Петро Котін.
Він зауважив, що така ситуація була на Чорнобильській АЕС. Проте різниця в тому, що на Запорізькій станції всі шість енергоблоків заповнені ядерним паливом.
Керівник Енергоатому наголосив, що попри замінування території станції та постійні обстріли ЗАЕС продовжує працювати на українську енергосистему.
5 серпня росіяни пошкодили азотно-кисневу станцію та об’єднаний допоміжний корпус на ЗАЕС. Повідомлялося про ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.
6 серпня окупанти знову ракетами обстріляли майданчик ЗАЕС та міста Енергодар.
Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі попередив про можливість ядерної катастрофи та виступив з вимогою допустити місію агентства на станцію.
Російські окупанти заявили про готовність підірвати заміновану ЗАЕС. Російський генерал-майор Валерій Васильєв, який зараз командує гарнізоном окупантів на ЗАЕС, сказав, що “тут буде або російська земля, або випалена пустеля”.