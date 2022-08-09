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Факты / Украина

Николаев может отбить любые атаки РФ, но она только имитирует наступление – генерал-майор

Ольга Тетеріна, редактор ленты
Николаев может отбить любые атаки РФ, но она только имитирует наступление – генерал-майор
Фото: ГСЧС

Российским оккупантам не удается спланировать наступление на Николаев, но они продолжают его имитировать.

Об этом заявил генерал-майор Дмитрий Марченко в эфире национального телемарафона.

— Они хотят ввести нас в заблуждение, что они якобы готовят наступательные действия, — отметил он.

Марченко говорит, что россиянам сложно сейчас планировать наступление, ведь украинские артиллеристы успешно уничтожают склады боеприпасов и логистику оккупантов.

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По его словам, захватчики уже упустили свой шанс захватить Николаев.

— Сейчас в Николаеве очень хорошо построена оборона. Имеющихся сил и средств достаточно для того, чтобы отбить любые атаки врага, — добавил генерал-майор.

Марченко уверен, что РФ точно не удастся захватить Николаев.

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Напомним, что украинские защитники накануне нанесли удар по скоплению живой силы, вооружения и техники войск РФ недалеко от Снигиревки на Юге.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 167-е сутки.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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