Николаев может отбить любые атаки РФ, но она только имитирует наступление – генерал-майор
Российским оккупантам не удается спланировать наступление на Николаев, но они продолжают его имитировать.
Об этом заявил генерал-майор Дмитрий Марченко в эфире национального телемарафона.
— Они хотят ввести нас в заблуждение, что они якобы готовят наступательные действия, — отметил он.
Марченко говорит, что россиянам сложно сейчас планировать наступление, ведь украинские артиллеристы успешно уничтожают склады боеприпасов и логистику оккупантов.
По его словам, захватчики уже упустили свой шанс захватить Николаев.
— Сейчас в Николаеве очень хорошо построена оборона. Имеющихся сил и средств достаточно для того, чтобы отбить любые атаки врага, — добавил генерал-майор.
Марченко уверен, что РФ точно не удастся захватить Николаев.
Напомним, что украинские защитники накануне нанесли удар по скоплению живой силы, вооружения и техники войск РФ недалеко от Снигиревки на Юге.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 167-е сутки.
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