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Факты / Украина

Украинские штурмовики ударили по оккупантам недалеко от Снигиревки

Татьяна Забожко, редактор ленты
Су-25 Україна
Фото: Depositphotos

Украинская штурмовая авиация накануне нанесла удар по скоплению живой силы, вооружения и техники войск РФ недалеко от Снигиревки на Юге.

По состоянию на 9 августа военные разведывают результаты авиаударов.

Однако уже известно, что в течение 166-х суток полномасштабной войны оккупационные войска на Юге потеряли:

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  • 23 военных,
  • зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1,
  • танк Т-72,
  • самоходную гаубицу Мста-С,
  • пять автомобилей, в том числе и бронированных.

Как отмечают в Оперативном командовании Юг, сейчас вражеская армейская авиация наносит единичные и групповые вертолетные удары по позициям ВСУ.

Однако 8 августа россияне успеха не имели – потери среди украинских военных не допущены.

Пока же враг прибегает к боевым действиям вдоль занимаемого рубежа обороны. Существенных изменений в составе и их положении не произошло.

В Черном море дежурят два надводных носителя крылатых ракет типа Калибр, снаряженные 16 ракетами, и один большой десантный корабль.

– Они, как и еще шесть единиц корабельно-катерного состава флота РФ, держатся на ракетно-безопасном расстоянии от подконтрольного Украине побережья, – отметили в ОК Юг.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 167-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ОК ЮГ
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