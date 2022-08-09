Украинские штурмовики ударили по оккупантам недалеко от Снигиревки
Украинская штурмовая авиация накануне нанесла удар по скоплению живой силы, вооружения и техники войск РФ недалеко от Снигиревки на Юге.
По состоянию на 9 августа военные разведывают результаты авиаударов.
Однако уже известно, что в течение 166-х суток полномасштабной войны оккупационные войска на Юге потеряли:
- 23 военных,
- зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1,
- танк Т-72,
- самоходную гаубицу Мста-С,
- пять автомобилей, в том числе и бронированных.
Как отмечают в Оперативном командовании Юг, сейчас вражеская армейская авиация наносит единичные и групповые вертолетные удары по позициям ВСУ.
Однако 8 августа россияне успеха не имели – потери среди украинских военных не допущены.
Пока же враг прибегает к боевым действиям вдоль занимаемого рубежа обороны. Существенных изменений в составе и их положении не произошло.
В Черном море дежурят два надводных носителя крылатых ракет типа Калибр, снаряженные 16 ракетами, и один большой десантный корабль.
– Они, как и еще шесть единиц корабельно-катерного состава флота РФ, держатся на ракетно-безопасном расстоянии от подконтрольного Украине побережья, – отметили в ОК Юг.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 167-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.