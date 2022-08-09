Август, 09 в 6:58

Украинская штурмовая авиация накануне нанесла удар по скоплению живой силы, вооружения и техники войск РФ недалеко от Снигиревки на Юге.

По состоянию на 9 августа военные разведывают результаты авиаударов.

Однако уже известно, что в течение 166-х суток полномасштабной войны оккупационные войска на Юге потеряли:

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23 военных,

зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1,

танк Т-72,

самоходную гаубицу Мста-С,

пять автомобилей, в том числе и бронированных.

Как отмечают в Оперативном командовании Юг, сейчас вражеская армейская авиация наносит единичные и групповые вертолетные удары по позициям ВСУ.

Однако 8 августа россияне успеха не имели – потери среди украинских военных не допущены.

Пока же враг прибегает к боевым действиям вдоль занимаемого рубежа обороны. Существенных изменений в составе и их положении не произошло.

В Черном море дежурят два надводных носителя крылатых ракет типа Калибр, снаряженные 16 ракетами, и один большой десантный корабль.

– Они, как и еще шесть единиц корабельно-катерного состава флота РФ, держатся на ракетно-безопасном расстоянии от подконтрольного Украине побережья, – отметили в ОК Юг.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 167-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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