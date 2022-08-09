Серпень, 09 в 7:32

Російським окупантам не вдається спланувати наступ на Миколаїв, але вони продовжують його імітувати.

Про це заявив генерал-майор Дмитро Марченко в ефірі національного телемарафону.

– Вони хочуть ввести нас в оману, що вони начебто готують наступальні дії, – зазначив він.

Марченко каже, що росіянам складно зараз планувати наступ, адже українські артилеристи успішно знищують склади боєприпасів та логістику окупантів.

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За його словами, загарбники вже втратили свій шанс захопити Миколаїв.

– Зараз у Миколаєві дуже добре побудовано оборону. Тих сил та засобів, які є, достатньо для того, щоб відбити будь-які атаки ворога, – додав генерал-майор.

Марченко впевнений, що РФ точно не вдасться захопити Миколаїв.

Нагадаємо, що українські захисники напередодні завдали удару по скупченню живої сили, озброєння та техніки військ РФ неподалік Снігурівки на Півдні.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 167-му добу.

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